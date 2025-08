A Santa Chiara risuonano le colonne sonore da Tim Burton a Imma Tataranni

Sabato 2 agosto, nel complesso di Santa Chiara a Bari, l’associazione Al Nour vincitrice del progetto “Le Due Bari”, accordo di programma di Mic – Comune di Bari, all’interno della rassegna “Assud” proporrĂ lo spettacolo musicale “SoundTracks” del Quartetto Ciak composto da Valeria Vecerina al. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Taverna Santa Chiara di Napoli, la Procura chiede l'archiviazione della querela presentata dai turisti israeliani: "Elementi insufficienti per procedere" - La titolare del locale, Nive Monda, era stata accusata di antisemitismo da Gil Moses, dopo che quest'ultima era stata allontanata dal ristorante: "I sionisti non sono i benvenuti", queste le parole di Monda La Procura di Napoli ha richiesto l’archiviazione della denuncia presentata da Gili Mo

Lite alla Taverna Santa Chiara, Procura chiede archiviazione per la querela dei turisti israeliani - Si va verso l'archiviazione per la lite avvenuta tra due turisti israeliani e la ristoratrice Nives Monda; dopo la richiesta del pm ora la decisione spetterĂ al giudice.

sanità trento, giuliano (ugl): “infermiere aggredito all’’ospedale santa chiara. utilizzare ogni strumento per sicurezza operatori” - “L’ennesima aggressione ai danni di un operatore sanitario avvenuta presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento conferma che non bisogna abbassare la guardia e che la strada per mettere in sicurezza i professionisti è ancora lunga” dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute.

