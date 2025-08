A San Giovanni Rotondo c' è il ‘Gargano Pizza Festival’

È tutto pronto per la quarta edizione del ‘Gargano Pizza Festival’ che si svolgerà l’11, 12 e 13 agosto nella centralissima piazza dei Martiri a San Giovanni Rotondo a partire dalle 19. La tre giorni vedrà la partecipazione straordinaria del giovane ma già affermato maestro Daniel Del Carmine. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

San Giovanni Rotondo diventa città cardioprotetta - Sabato 10 maggio ore 17:00, presso la sede del Comando della Polizia Locale, ci sarà la consegna ufficiale dei defibrillatori, riguardanti il progetto “San Giovanni Rotondo città cardioprotetta”, i defibrillatori che verranno installati, grazie a questo progetto,  saranno diversi e sparsi per la.

A San Giovanni Rotondo torna Bicincittà - Torna anche quest’anno Bicincittà , la storica manifestazione nazionale promossa dalla UISP – Unione Italiana Sport per Tutti che unisce il piacere della bicicletta alla promozione della salute, del rispetto ambientale e della cittadinanza attiva.

Aggredita e uccisa in casa a San Giovanni Rotondo, il dolore della figlia: "Il trauma è troppo grande" - “Non è facile essere qui. Il trauma è stato troppo grande. Ma nostra madre merita giustizia ed è quello che ci aspettiamo dal processo.

Un piccolo remake della 3° SAGRA DELLA PIZZA FRITTA CON RICOTTA, presso il Caseificio Savino di San Giovanni Rotondo. EVVIVA LA MUSICA! #lispruvvist... Vai su Facebook

PRIMA CATEGORIA/ L’ATLETICO GARGANO BATTE LA CAPOLISTA CANUSIUM E RAFFORZA IL TERZO POSTO. PRIMA BIANCOFIORE S. GIOVANNI IN TESTA IN SECONDA CATEGORIA; A San Giovanni Rotondo il 'Gargano Pizza Festival' con il campione europeo Ciro Sasso; In fermento tour: report dalla Puglia per il giro del gusto by Molino Casillo.

APPELLO San Giovanni Rotondo assediata dagli incendi: l’appello dell’Arcivescovo Moscone ai fedeli - "Sembra che non ci sia pace sul fronte incendi nel nostro amato Gargano e in particolare per San Giovanni Rotondo" ... Da statoquotidiano.it

SOCCORSI Gargano in fiamme, notte di paura a San Giovanni Rotondo: evacuate 300 persone - Continuano a propagarsi senza sosta gli incendi che stanno interessando il Foggiano, alimentati dalle alte temperature e dal forte vento. Riporta statoquotidiano.it