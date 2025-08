A San Cataldo un nuovo inferno | il vento ravviva le fiamme continuano a bruciare alberi

SAN CATALDO (Lecce) – Sono tuttora in corso le operazioni per domare l’inferno di fuoco che, dalla serata di ieri, ha incenerito la macchia mediterranea, spingendosi fino alle abitazioni di San Cataldo, la frazione di Lecce. Le fiamme, partite nell’area attorno alla vecchia via che collega la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it