A Quiet Place III | John Krasinski torna a dirigere scrivere e produrre

Gli alieni dalle grandi orecchie, ipersensibili al rumore stanno di nuovo invadendo la Terra! John Krasinski ha annunciato A Quiet Place III, la cui uscita nelle sale è prevista per il 9 luglio 2027. Il poliedrico attore, candidato a 4 Primetime Emmy, ha appena annunciato sui social media che tornerà a dirigere, scrivere e produrre il quarto film del franchise Paramount. Al momento non è stato confermato il cast, la trama è tenuta segreta. La Sunday Night Productions di Krasinski e Allyson Seeger sta producendo con Platinum Dunes. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: quiet - place - john - krasinski

Italian Video Game Awards 2025, trionfa Stormind Games con “A Quiet Place: The Road Ahead” - Lo studio siciliano si porta a casa due statuette, ma premi anche per Jyamma Games e altri studi italiani, con un occhio a un futuro pieno di nuovi videogiochi

Brad Fuller su A Quiet Place III: Il film è in cantiere e confido in altri capitoli; A Quiet Place 3, gli aggiornamenti non sono molto positivi: 'John Krasinski è impegnato'; A quiet place – giorno 1 continua la perfetta operazione di world building emozionale.

‘A Quiet Place Part III’: John Krasinski Returning To Direct, Write & Produce, Sets Summer 2027 Release - sensitive aliens are invading Earth again with John Krasinski announcing A Quiet Place Part III, which is scheduled to hit theaters on July 9, 2027. Lo riporta yahoo.com

‘A Quiet Place 3’ Sets July 2027 Release Date, John Krasinski Returns as Director - If you don’t know what happens to Krasinski’s character, we won’t spoil it, but don’t expect a family reunion. Da variety.com