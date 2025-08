A Quiet Place 3 | John Krasinski torna alla regia della saga horror

L'attore e regista ha condiviso online un post per annunciare il suo coinvolgimento nel nuovo sequel, svelando anche la data di uscita di A Quiet Place 3. John Krasinski tornerà alla guida di A Quiet Place in occasione di Part III, il nuovo capitolo della saga horror. La star sarà coinvolto come sceneggiatore, regista e produttore del sequel che ha già una data di uscita fissata al 9 luglio 2027 nelle sale americane. L'annuncio di Krasinski Per ora non sono stati svelati i nomi dei membri del cast e nemmeno la trama del nuovo film ambientato in un mondo che è stato invaso da alieni in grado di attaccare gli umani sfruttando il proprio udito per individuarli e seguirli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

