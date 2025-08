A Ospitale di Fanano il docufilm In questo mondo di Anna Kauber

Nell’ambito degli eventi del progetto Nebbia all’Alpe, sabato 2 agosto alle ore 21 a Ospitale di Fanano sarĂ proiettato il docufilm “In questo mondo” vincitore della 36a edizione del Torino Film Festival. L’evento sarĂ introdotto dalla regista Anna Kauber, paesaggista e studiosa del mondo rurale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

