A Monte Sant' Angelo c' è il ‘Trofeo AVIS'

Una gara nella gara, con una classifica speciale per i donatori AVIS. Sabato 2 agosto Monte Sant'Angelo ospiterà centinaia di atleti e appassionati, che percorreranno un circuito di 9,9 km nel centro abitato con 2 passaggi davanti alla Basilica dell’Arcangelo e la picchiata verso Pulsano. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Due giornate gratuite nell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine - Tarantini Time Quotidiano Con due nuove iniziative prosegue il programma che l’oasi Wwf Monte Sant’Elia dedica nel Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia, a tutti i fruitori del parco coinvolgendoli in attività di citizen science in questo autentico scrigno di biodiversità .

Protagonisti per due giornate nell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine - Tarantini Time Quotidiano L’oasi WWF Monte Sant’Elia dedica due iniziative giornate ai cittadini coinvolgendoli in attività che avranno come straordinaria location il Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia.

Enrico Lo Verso in scena a Monte Sant'Angelo con 'Uno nessuno centomila' - ‘Uno nessuno centomila’, spettacolo basato sul celebre libro di Luigi Pirandello e interpretato dall’attore Enrico Lo Verso, per la regia di Alessandra Pizzi, sarà in scena venerdì 23 maggio a Monte Sant’Angelo, presso l’Auditorium Markiewicz del Santuario di San Michele Arcangelo.

San Benedetto: i tricolori della mezza master; La Mezza Maratona è un successo: quasi quattromila podisti di corsa a San Benedetto; A Monte Sant'Angelo si fa rete per garantire servizi efficaci e accessibili ai cittadini.

SOLIDARIETA' Monte Sant’Angelo, AVIS in corsa per la solidarietà - Il paese dell'Arcangelo Michele si trasforma per un giorno, sabato 2 agosto, nella capitale del podismo a sfondo sociale ... Come scrive statoquotidiano.it

MUSICA Monte Sant’Angelo: parole, musica e silenzi al Piccole Cose Fest - Al centro della performance, un’originale narrazione che immagina una transumanza simbolica di San Francesco d’Assisi verso il Gargano ... Segnala statoquotidiano.it