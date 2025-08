A luglio l’occupazione Usa aumenta meno del previsto E Trump licenzia la commissaria dell’agenzia che diffonde i dati

A luglio, dicono i dati ufficiali diffusi venerdì, negli Usa sono stati creati 73mila posti di lavoro: sotto le stime degli analisti che aspettavano un aumento di 100.000 posti. Il dato ha contribuito a mandare in negativo Wall Street, in una seduta influenzata anche dall’entrata in vigore di alcuni dei dazi minacciati fin da aprile. Ma per Donald Trump non è il caso di guardare la luna: meglio puntare al dito. Il presidente Usa ha annunciato di avere dato ordine di licenziare “immediatamente” la dottoressa Erika McEntarfer, commissario del Bureau of Labor Statistics, accusata di avere manipolato i rapporti mensili sull’occupazione per “scopi politici”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A luglio l’occupazione Usa aumenta meno del previsto. E Trump licenzia la commissaria dell’agenzia che diffonde i dati

