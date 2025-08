A Londra una mostra immersiva dedicata al Titanic

In corso a Londra la mostra dedicata al Titanic. Attraverso le tecnologie di ultima generazione come metaverso e proiezioni a 360 gradi è possibile rivivere l’attimo fatale dell’affondamento. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A Londra una mostra immersiva dedicata al Titanic

In questa notizia si parla di: londra - mostra - dedicata - titanic

Munch oltre “L’urlo”. Le opere in mostra a Londra - Una nuova mostra di ritratti di Edvard Munch a Londra, getta luce su un aspetto importante dell’opera e della vita del pittore norvegese.

A Londra la mostra “Insulae Aqua” con le foto di Berengo Gardini e Romano - LONDRA (ITALPRESS) – Le immagini di Linosa, l’isola delle Pelagie a metà tra la Sicilia e il Nordafrica, sono le protagoniste a Londra della mostra fotografica “Insulae Aqua”, una serie di 59 scatti realizzati nel 1991 da Gianni Berengo Gardini (in bianco e nero), e tra il 2021 e 2024 da Filippo Romano (a colori).

Splash! Un secolo di nuoto e stile in mostra al Design Museum di Londra - Dal 28 marzo al 17 agosto 2025, il Design Museum di Londra ospita Splash! A Century of Swimming and Style, una mostra che esplora l’evoluzione della moda balneare e il nostro rapporto con l’acqua negli ultimi cento anni.

Londra – La polizia mostra le manovre usate per fermare i ladri in scooter. Scotland Yard pubblica un video per scoraggiare i reati in fuga. Vai su Facebook

Provereste l’esperienza VR del Titanic appena inaugurata a Londra?; Ecco la nostra recensione della mostra londinese La leggenda del Titanic; Daemon X Machina: Titanic Scion si mostra in un nuovo trailer, ecco la data di uscita.