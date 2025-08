A Firenze un nuovo spazio sportivo in via dell' Osteria

Firenze, 1 agosto 2025 - Un nuovo spazio sportivo in via dell’Osteria alle Piagge per street basket, pallavolo, calcetto, oppure climbing grazie ad una parete di arrampicata. La realizzazione è frutto dell’accordo di collaborazione sottoscritto dal Comune di Firenze con Sport e Salute, nell’ambito del bando “Sport Illumina”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani tramite il Dipartimento per lo Sport, che vede Firenze tra i comuni beneficiari dei finanziamenti destinati alla realizzazione di spazi aggregativi attrezzati, inclusivi e riconoscibili. Il valore complessivo dell’intervento è di 800 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze un nuovo spazio sportivo in via dell'Osteria

