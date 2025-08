A Farra quattro nuove telecamere altre sei in arrivo | saranno in tutto 34 occhi elettronici

A un mese dall’avvio del servizio di Polizia Locale associato tra i Comuni di Farra di Soligo e Sernaglia della Battaglia, l’Amministrazione comunale di Farra traccia un primo bilancio positivo, evidenziando dati concreti in termini di presenza sul territorio, orario di copertura e investimenti. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: farra - quattro - telecamere - arrivo

Conosciamo Chase, il sesto figlio (a quattro zampe) di Gigi D'Alessio. Chase lo aspetta sempre quando arriva a casa tardi la notte, dopo i concerti.... Vai su Facebook

A Farra quattro nuove telecamere, altre sei in arrivo: saranno in tutto 34 occhi elettronici.

Roma, T-red: in arrivo altre 38 nuove telecamere per scoprire chi passa con il rosso - red: in arrivo altre 38 nuove telecamere per scoprire chi passa con il rosso. Segnala ilmessaggero.it