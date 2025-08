a el salvador sono stati aboliti i limiti del mandato presidenziale bukele ricandidabile

Il parlamento di El Salvador, dominato dai sostenitori del Presidente Nayib Bukele, ha adottato una riforma costituzionale che abolisce i limiti di mandato per il capo dello Stato e consente a questo stretto alleato di Donald Trump di candidarsi a tempo indeterminato. Giovedì il parlamento unicamerale di El Salvador, in America centrale, ha approvato una riforma costituzionale che ha abolito i limiti ai mandati presidenziali. È stata proposta da Nuevas Ideas, il partito conservatore e populista del presidente Nayib Bukele, che ora quindi potrà candidarsi per un numero illimitato di volte. La riforma ha anche esteso la durata del mandato da 5 a 6 anni, ha eliminato il ballottaggio alle elezioni e ha ridotto di due anni l’attuale mandato di Bukele, che finirà quindi nel 2027, in modo da far coincidere le elezioni presidenziali e quelle parlamentari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

