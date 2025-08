A Cogne c’è un nuovo giallo | è caccia al serial killer dei gatti Scomparsi nel nulla quindici felini

La strage dei gatti, a Cogne, inizia a far registrare numeri impegnativi: sono già quindici, nelle zone di Sonveulla e Lillaz, quelli scomparsi nel nulla. Il Comune di Cogne ha invitato chiunque abbia animali domestici dispersi da diversi giorni a presentare denuncia presso i Carabinieri o la Polizia Locale. Ad oggi sono già due le denunce formali presentate. Le cause delle sparizioni rimangono oscure: si stanno valutando varie ipotesi, ma nessuna certezza sul coinvolgimento di predatori selvatici o azioni umane. Gli animali, abituati a muoversi liberamente tra i boschi e i prati a 1.600 metri di quota, er ano parte integrante della quotidianità dei due borghi che, insieme, contano poco più di cento abitanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A Cogne c’è un nuovo “giallo”: è caccia al serial killer dei gatti. Scomparsi nel nulla quindici felini

In questa notizia si parla di: cogne - giallo - caccia - serial

“I gatti spariscono dalla sera alla mattina, già 15 casi in un mese. Non sappiamo cosa stia succedendo, forse c’è un serial killer”: è giallo a Cogne - Non i lupi, non le volpi, ma la mano dell’uomo. È questo il sospetto, sempre più concreto e inquietante, che si fa largo tra i residenti di Cogne, in Valle d’Aosta, di fronte a una misteriosa e allarmante ondata di sparizioni di gatti.

A Cogne c'è un nuovo giallo: è caccia al serial killer dei gatti. Scomparsi nel nulla quindici felini.

'L'alienista' , Fanning, Evans e Brühl a caccia del serial killer - Tratto dall’amato e pluripremiato romanzo di Caleb Carr e con le straordinarie performance di Luke Evans, Dakota Fanning e Daniel Brühl, 'The Alienist' è un intrigante giallo ... Secondo repubblica.it