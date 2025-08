A che serve rifare il volto alla piazza di Mondello se è costantemente invasa dai rifiuti?

Ho letto che verrà dato un nuovo volto alla piazza di Mondello, con uno stanziamento di 2,4 milioni. Mi chiedo a cosa può servire, quando non vengono effettuati i dovuti controlli alle attività commerciali e ai cittadini incivili che lasciano rifiuti a tutte le ore. Così si presenta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Riqualificazione piazza Mondello: modifiche alla circolazione e divieti, cosa c’è da sapere - Mondello si prepara al restyling: da settembre al via i lavori in piazza con chiusure, divieti di sosta e modifiche alla viabilità ... Riporta blogsicilia.it

La piazza di Mondello cambia volto, incontro a Palermo - La piazza di Mondello cambia volto, incontro a Palermo Assessore Tamajo: "Felice per la pubblicazione del bando" PALERMO, 09 gennaio 2025, 17:19 Redazione ANSA - Scrive ansa.it