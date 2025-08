A che ora Sonego-Rublev oggi ATP Toronto 2025 | programma tv streaming

Lorenzo Sonego affronterà Andrey Rublev al terzo turno del Masters 1000 di Toronto. Si tratta di un impegno davvero ostico per il tennista italiano, che se la dovrà vedere con l’arrembante russo sul cemento della località canadese. L’appuntamento è per venerdì 1° agosto alle ore 18.30 italiane (le ore 12.30 locali), sarà la partita che aprirà il programma di giornata sul Campo Centrale. Il 30enne, numero 38 del mondo, incrocerà il 27enne, numero 11 del ranking ATP. I precedenti sono in perfetta parità (2-2): Rublev ha vinto la finale a Vienna nel 2020 e gli ottavi a Metz nel 2024, Sonego ha prevalso nei quarti degli Internazionali d’Italia nel 2021 e ai sedicesimi di finale del Roland Garros 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Sonego-Rublev oggi, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming

