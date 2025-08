A che ora la semifinale di Thomas Ceccon nei 100 farfalla | n di corsia avversari tv

Thomas Ceccon si è qualificato alle semifinali dei 100 farfalla ai Mondiali 2025 di nuoto: dopo aver conquistato due medaglie d’argento (100 dorso e 4Ă—100 stile) e un bronzo (50 farfalla) e dopo essere uscito in batteria sui 200 dorso, il veneto si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura iridata in questa specialitĂ . L’azzurro ha concluso la propria batteria al sesto posto con il crono di 51.36 ed è approdato in semifinale con il dodicesimo tempo complessivo. L’appuntamento è alle ore 13.15 di venerdì 1° agosto nella seconda delle due semifinali: il nostro portacolori nuoterĂ in corsia 1 e punterĂ a meritarsi il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la semifinale di Thomas Ceccon nei 100 farfalla: n. di corsia, avversari, tv

