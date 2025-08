A che ora la F1 oggi GP Ungheria 2025 | programma 1° agosto tv streaming

Oggi, venerdì 1° agosto, prende il via il fine-settimana del GP d’Ungheria, quattordicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito dell’ Hungaroring assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E 17.00 Una pista piuttosto particolare quella magiara, particolarmente tortuoso, che richiederà una messa a punto non così dissimile da quella che si nota a Montecarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la F1 oggi, GP Ungheria 2025: programma 1° agosto, tv, streaming

