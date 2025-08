A che ora il nuoto oggi in tv Mondiali 2025 | programma 1° agosto streaming azzurri in gara

I Mondiali di nuoto tra corsie 2025 si apprestano a vivere la loro sesta giornata di gare. Venerdì 1 agosto, nella World Aquatics Championship Arena di Singapore, verranno messi in palio altri cinque titoli iridati, in un programma ricco di eventi. Nella nottata si terranno le batterie mentre nel pomeriggio italiano andranno in scena le semifinali e le finali mondiali. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI NUOTO DALLE 13.00 L’Italia non ha conquistato medaglie nella giornata di ieri, ed il suo medagliere è fermo a sei metalli. Oggi, otterremo nuove risposte dalla spedizione azzurra, con Thomas Ceccon che sarà nuovamente protagonista nelle batterie 100 farfalla, con a fianco Federico Burdisso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora il nuoto oggi in tv, Mondiali 2025: programma 1° agosto, streaming, azzurri in gara

