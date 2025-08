Flavio Cobolli affronterĂ Fabian Marozsan al terzo turno del Masters 1000 di Toronto. Si tratta di un impegno di non semplice lettura per il tennista italiano, che se la dovrĂ vedere con l’ostico ungherese sul cemento della localitĂ canadese. L’appuntamento è per venerdì 1° agosto, sarĂ la quarta partita a incominciare dalle ore 17.00 e non inizierĂ prima delle ore 23.00. Sul Motorola Grandstand Court si giocheranno nell’ordine Davidovich Fokina-Mensik, Fils-Lehecka (non prima delle ore 18.30), MeloZverev-SalisburySkupski (non prima delle ore 21.00), poi a seguire toccherĂ all’azzuror. Il 23enne, numero 17 del mondo, incrocerĂ il 25enne, numero 56 del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora Cobolli-Marozsan oggi, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming