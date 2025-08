A che ora Benedetta Pilato nei 50 rana ai Mondiali | n di corsia tv programma dalla batteria alla finale

Benedetta Pilato farĂ il proprio esordio ai Mondiali di nuoto nella giornata di sabato 2 agosto, quando scenderĂ in acqua per disputare le batterie dei 50 rana. La pugliese ha infatti deciso di cimentarsi esclusivamente in questa specialitĂ a Singapore (rinunciando ai 100 rana) e dunque sarĂ protagonista in vasca soltanto nel weekend conclusivo della rassegna iridata. La 20enne, giĂ argento mondiale su questa distanza nel 2019 e poi bronzo nel 2023 e nel 2024, è stata inserita nella sesta batteria, in programma alle ore 05.05 italiane (le 11.05 locali). Benedetta Pilato nuoterĂ in corsia 4 accanto alla formidabile lituana Ruta Meilutyte, grande favorita della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Benedetta Pilato nei 50 rana ai Mondiali: n. di corsia, tv, programma dalla batteria alla finale

