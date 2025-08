A Cernobbio si è concluso un Lake Sound Park da record | oltre 30mila spettatori

Come avevamo anticipato qui, e ancora prima a metà strada, quando i segnali del successo erano già più che evidenti, martedì scorso, con il concerto sold out di Manu Chao, si è conclusa la quarta edizione del Lake Sound Park, il festival targato MyNina, supportato da Villa Erba e dal Comune di.

Da Amoroso a Vecchioni. Ecco Lake Sound Park 2025 - CERNOBBIO (Como) Prosegue la mission (vincente) di MyNina di dar vita ogni anno ad eventi che portino la cultura in uno spazio meraviglioso, aperto a un pubblico trasversale, Villa Erba.

Goran Bregovi? torna sul lago di Como: a luglio per il Lake Sound Park - Dopo aver incantato il pubblico del 75° Festival di Sanremo al fianco di Olly nella serata dei duetti, con un’intensa interpretazione de Il Pescatore di Fabrizio De André, e forte del grande successo del suo ultimo tour italiano – che ha fatto registrare quasi ovunque il tutto esaurito – Goran.

Manu Chao in concerto a Villa Erba, il Lake Sound Park mette a segno un altro colpaccio - Il Lake Sound Park ospiterà martedì 29 luglio 2025 sul lago di Como a Cernobbio il concerto di Manu Chao per l’unica tappa lombarda del suo ritorno live in Italia.

Manu Chao! Che concerto al LAKE SOUND PARK di Cernobbio! Una festa senza confini Grazie a chi c’era, a chi ha cantato e ballato con noi fino all’ultima nota! Il tour continua, prossima tappa Santa Sofia (CF) - 1 agosto! ? Ph: Andrea Butti Vigna PR Vai su Facebook

GORAN BREGOVIC: a causa del maltempo, il concerto di questa sera, giovedì 24 luglio, di #GoranBregovic al Lake Sound Park di Cernobbio è stato cancellato. La data non verrà recuperata. A breve verranno indicate le modalità di rimborso del biglietto. Vai su X

