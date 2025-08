Operazione “RIFIUTI SUBACQUEI”: ritrovato lavandino nel torrente, aveva chiesto asilo politico. CASTIGLION FIORENTINO — Scene di ordinaria follia idraulica: durante la “pulizia” (si fa per dire) degli argini del Torrente Vingone, è emerso un oggetto misterioso fra i sedimenti. Ma che sarĂ mai? Un animale? Un relitto etrusco? No: un lavandino in ceramica. Completo di piletta. Inizialmente si pensava fosse un’iniziativa ecologica: “Lavati le mani prima di inquinare”, ma si trattava semplicemente di immondizia lanciata con la delicatezza di un rigore di Bonucci. Il Sindaco Mario Agnelli, con la prontezza di un influencer da allerta meteo, ha segnalato il lavandino sui social, sottolineando la difficoltĂ di rimuovere i “sedimenti equivalenti a rifiuti”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Castiglion Fiorentino il lavandino fa il bagno nel Vingone