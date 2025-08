A 83 anni Harrison Ford ci mostra tutta la sua ironia e la sua commozione spiegando perché non vuole andare in pensione

Forse non tutti sanno che dietro quell’aria da burbero nasconde un’ironia pungente. Abituati a vederlo in avventure mozzafiato, non sempre è facile cogliere questo lato del suo carattere. Che c’è sempre stata (basta guardare bene le foto: si vede dal luccichii degli occhi). Ma che, invece, emerge sempre di piĂą con il passare degli anni. Rendendo, se possibile, Harrison Ford ancora piĂą irresistibile. Ce ne siamo ben accorti nell’ultima sua fatica televisiva, la serie – che è un piccolo gioiellino – di Apple Tv+ dove interpreta uno psicologo malato di Parkinson, Shrinking. Un ruolo inedito che ha messo in luce un lato davvero poco conosciuto dell’83enne attore. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - A 83 anni Harrison Ford ci mostra tutta la sua ironia (e la sua commozione), spiegando perchĂ© non vuole andare in pensione

In questa notizia si parla di: anni - harrison - ford - ironia

Harrison ford torna in un reunion speciale dopo 55 anni con un show su apple tv - La terza stagione di Shrinking, la serie comedy prodotta da Apple TV+, sta attualmente entrando in fase di riprese, suscitando grande interesse tra gli appassionati.

Quando Marcello Mastroianni anticipò di almeno 40 anni Harrison Ford: Contro la legge ritrovato e restaurato - Quando Marcello Mastroianni anticipò di almeno quarant’anni Harrison Ford. Contro la legge, film diretto da Flavio Calzavara nel 1950, sembra l’antesignano di Il fuggitivo di Andrew Davis (1993).

Il Fuggitivo, il cult anni Novanta con Harrison Ford e Tommy Lee Jones: la nostra recensione - "Non ho ucciso mia moglie." - "Non me ne frega niente". Abbiamo rivisto il classico Il fuggitivo con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, ancora uno spettacolo solidissimo dopo decenni.

Harrison Ford: ganzo da giovane, ganzo da vecchio; 'Shrinking 2': come affrontare i traumi con ironia; Harrison Ford svela la sua dieta: ecco come fa a essere così in forma!.

Harrison Ford, irresistibile da giovane come da vecchio: la pensione non fa per lui - A 83 anni Harrison Ford ci mostra tutta la sua ironia (e la sua commozione), spiegando perché non vuole andare in pensione ... Da amica.it

Harrison Ford non è pronto alla pensione: “Non ho intenzione di smettere” - Harrison Ford rassicura i fan: “Non ho nessuna intenzione di smettere. cinematographe.it scrive