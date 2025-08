il grande evento WWE di summerSlam e le normative sulla visione. In vista del più importante appuntamento dell’anno nel mondo della lotta professionistica, si evidenzia come la partecipazione a questo evento possa comportare conseguenze legali in caso di visione senza adeguata autorizzazione. La manifestazione, prevista per il weekend, rappresenta un momento di grande attesa con star di livello internazionale e un’ampia copertura mediática. partecipazione e copertura dell’evento summerSlam 2025. Il SummerSlam 2025 si svolgerà presso l’arena di East Rutherford, nello stato del New Jersey. Tra i protagonisti principali figurano alcune delle figure più note nel panorama WWE, tra cui John Cena, che effettuerà la sua ultima apparizione prima del ritiro previsto entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - 7 milioni di utenti Netflix a rischio multa di 1.000 sterline per l’ultimo SummerSlam di John Cena