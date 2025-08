ROMA – “Ricorre oggi il 50esimo anniversario della firma degli Accordi di Helsinki, avvenuta il 1 agosto del 1975 nel corso della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) che si tenne nella capitale finlandese, dopo due anni di intense attivitĂ diplomatiche. Agli Accordi, che toccavano i temi della Sicurezza, della Cooperazione economica e dei Diritti umani, aderirono inizialmente 35 Stati, animati dal cosiddetto ‘Spirito di Helsinki’, una visione europea che promuoveva la Pace quale elemento per favorire la cooperazione internazionale. L’atto finale della Conferenza ha dato origine, il 1 gennaio 1995, all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), la maggiore Organizzazione intergovernativa per il dialogo politico e la cooperazione in materia di sicurezza, cresciuta fino a includere 57 Paesi membri di Nord America, Europa e Asia centrale e 11 partner per la cooperazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - 50 anni Accordi di Helsinki, Zoffili (Osce): “Principi quanto mai attuali. Dialogo fondamentale per garantire pace e libertà ”