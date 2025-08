5 look sempre impeccabili anche sotto il solleone

A gosto non conosce mezze misure: o si è in riva al mare, in costume 24 h, o si resta in cittĂ a fare i conti con il caldo torrido. In entrambi i casi, la parola d’ordine è solo una: eleganza senza sforzo. Copricostume che sembrano abiti da cocktail, ballerine leggere, colori autunnali che diventano estivi: per vestirsi (bene) con 35 gradi bastano pochi, semplici trucchi di styling. 5 look per luglio 2025: come essere eleganti anche con il caldo X Leggi anche › Giorno paga. 10 must-have da comprare con lo stipendio di luglio 2025 Outfit leggeri ma ben calibrati e must-have passe-partout che non possono mancare in valigia: ecco cinque look studiati per resistere all’afa con stile, proprio adesso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - 5 look sempre impeccabili (anche sotto il solleone)

