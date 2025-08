3DS AKMenu-Next v1.72 | Novità e Aggiornamenti

AKMenu-Next è un frontend per nds-bootstrap, basato sulla versione modificata di lifehackerhansol del menu akmenu4 (disponibile su GitHub ). Questo software permette di avviare giochi Nintendo DS in modo ottimizzato su flashcard, DSi e 3DS, sfruttando le funzionalità di nds-bootstrap per un’esperienza di gioco migliorata. Nota importante: A partire da questa versione, nds-bootstrap non è più incluso nel pacchetto di AKMenu-Next. Questo cambiamento è stato implementato per garantire che gli utenti utilizzino sempre l’ultima versione disponibile di nds-bootstrap. Le guide di installazione sono state aggiornate di conseguenza: ora sarà necessario scaricare manualmente l’ultima release di nds-bootstrap (disponibile qui ). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net