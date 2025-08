2025 goty | anticipazioni emozionanti sui prossimi giochi

Il panorama dei giochi di ruolo (RPG) si arricchisce continuamente di nuovi titoli che cercano di coniugare elementi classici con innovazioni narrative e tecniche. Tra le aziende emergenti, Sandfall Interactive si distingue per aver realizzato un titolo che ha riscosso grande successo e attenzione: Clair Obscur: Expedition 33. Questa produzione, considerata una delle candidate al premio di Game of the Year 2025, ha saputo catturare l’interesse degli appassionati grazie alla sua ispirazione ai JRPG degli anni ’90 e alla sua qualità complessiva. Di fronte a questo scenario, si delinea un possibile proseguimento della strategia dello studio, orientato verso altri titoli di stampo turn-based. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

