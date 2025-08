Firenze, 1 agosto 2025 - L’esodo d’agosto parte oggi. Per i toscani sarà una vera 'estate italiana' quella 2025: uno su due è partito o partirà per le vacanze privilegiando mete nazionali (soprattutto costiere) nel 90% dei casi. Sono i dati previsionali dell'Ufficio studi di Confcommercio Toscana, che ha riparametrato a livello regionale i dati dell'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Saranno circa 1,9 milioni i toscani in viaggio fino a settembre, il 5% in più rispetto allo scorso anno. Nove su dieci resteranno in Italia, anche nella stessa Toscana, "spezzando la vacanza in più short break (almeno due). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 1 agosto, parte l’esodo sulle strade: conoscete il ‘vocabolario’ del traffico?