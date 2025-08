1° agosto | Nostra Signora della Mercede appare per riscattare i prigionieri

Nostra Signora delle Mercede appare a due grandi santi e anche a un re per chiedere loro di impegnarsi per la liberazione dei cristiani fatti prigionieri degli islamici. Gran parte della Spagna nel 1218 si trovava sotto il dominio dei mori e molti cristiani erano loro prigionieri. Non pochi erano anche i razziati dai musulmani. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

