Zelensky | serve un cambio di regime in Russia per la pace

Kiev, 31 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che il mondo dovrebbe spingere "per cambiare il regime in Russia", sostenendo che altrimenti il presidente Vladimir Putin continuerebbe a destabilizzare i paesi confinanti con la Russia anche una volta finita la guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky: serve un "cambio di regime in Russia" per la pace

