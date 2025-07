Zelensky il mondo spinga per cambio di regime in Russia

Volodymyr Zelensky ha chiesto al mondo di spingere per un " cambio di regime " in Russia. "Credo che la Russia possa essere spinta a fermare questa guerra", ma "se il mondo non punta a cambiare il regime in Russia, anche dopo la fine della guerra Mosca continuerà a cercare di destabilizzare i paesi vicini", ha detto il presidente ucraino intervenendo online a una conferenza a Helsinki, chiedendo inoltre la confisca dei beni finanziari russi, a seguito dell'ultimo attacco a Kiev. "È ora di confiscare i beni russi, non solo di congelarli, e usarli per servire la pace, non la guerra", ha detto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky, il mondo spinga per cambio di regime in Russia

