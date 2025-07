Zanzare a Bergamo? Strategie piante e piccoli gesti per un’estate senza prurito

Per evitare la proliferazione di zanzare si deve adottare un approccio preventivo e integrato. La partecipazione dei cittadini è decisiva per tenere il problema sotto controllo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Zanzare a Bergamo? Strategie, piante e piccoli gesti per un’estate senza prurito

In questa notizia si parla di: zanzare - bergamo - strategie - piante

Zanzare a Bergamo? Strategie, piante e piccoli gesti per un’estate senza prurito; E se i figli li lasciassimo annoiare in estate?.

Zanzare a Bergamo? Strategie, piante e piccoli gesti per un’estate senza prurito - O gni estate, a Bergamo come in molte città italiane, il ritorno delle zanzare rappresenta un problema concreto per la qualità della vita urbana. ecodibergamo.it scrive