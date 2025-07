Zambelli in carcere Bonelli esulta | il delatore verde si prende il merito dell’arresto Bravo! Ora mandaci anche la Salis

Angelo Bonelli ha finalmente trovato la sua vocazione: non nel contrasto alla cementificazione nĂ© nella difesa della flora mediterranea, ma nell’antico mestiere del delatore. Con l’orgoglio di un piccolo Robespierre in salsa ecologista, il deputato di Alleanza verdi e sinistra ha così rivendicato pubblicamente di aver segnalato alle autoritĂ italiane il “rifugio segreto” di Carla Zambelli, ex deputata brasiliana, volto del bolsonarismo brasiliano, ricercata dall ’Interpol per una condanna a dieci anni nel suo Paese. La spia rossa Bonelli. «Alle ore 18.40 — racconta Bonelli con meticolosa puntualitĂ svizzera, forse appresa dalla collega Elly — ho ricevuto un’informazione con l’indirizzo e alle 21 la polizia ha individuato e identificato Carla Zambelli». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zambelli in carcere, Bonelli esulta: il delatore verde si prende il merito dell’arresto. “Bravo! Ora mandaci anche la Salis”

