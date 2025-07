Yu Zidi 12 anni riceve il bronzo per aver nuotato in batteria nella staffetta 4x200

Nelle eliminatorie la cinese era stata schierata, poi nella finale è stata sostituita. Lei comunque nei 200 farfalla vinti dalla canadese McIntosh ha chiuso a 31 centesimi dal bronzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yu Zidi, 12 anni, riceve il bronzo per aver nuotato in batteria nella staffetta 4x200

Yu Zidi a 12 anni diventa la più giovane medagliata della storia ai Mondiali, ma senza aver nuotato - La giovanissima cinese non è salita sul podio della staffetta 4x200 stile libero ma ha avuto ugualmente diritto al premio per aver partecipato alle batterie ... Si legge su fanpage.it