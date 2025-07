WWE | Triple H risponde alle critiche alla serie accusata di aver svelato i segreti del wrestling

Paul Levesque, meglio noto al grande pubblico come Triple H, ha recentemente replicato alle critiche rivolte alla WWE in seguito alla pubblicazione della nuova serie Netflix intitolata WWE: La storia dietro le quinte (conosciuta a livello internazionale come WWE Unreal ). Questo nuovo prodotto offre ai fan uno sguardo senza precedenti sui meccanismi interni della federazione, mostrando dettagli minuziosi che vanno dalle riunioni di scrittura fino all’allestimento della Gorilla position. WWE: La storia dietro le quinte, uno sguardo inedito nel backstage. La serie ha svelato retroscena significativi, come la spiegazione di Triple H su come si è arrivati al tanto discusso “heel turn” di John Cena o su come Jey Uso sia diventato l’inaspettato vincitore della Royal Rumble del 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

