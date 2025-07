Che tra la WWE e Donald Trump ci sia un legame piuttosto stretto non è un segreto: il presidente degli Stati Uniti non solo è apparso più volte a WrestleMania, ma è stato anche inserito nella Hall of Fame nel 2013. E allo stesso modo non è un segreto nemmeno il legame tra Triple H e la Casa Bianca, soprattutto ora che la suocera, Linda McMahon, ha un ruolo nell’amministrazione Trump. Non stupisce quindi la notizia rilasciata dalla CNN, secondo cui Paul Levesque sarà uno dei rappresentanti del mondo sportivo ad assistere alla firma di un’ordinanza esecutiva che reintroduce nel sistema scolastico americano il Presidential Fitness Test. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Triple H insieme a Trump per il rilancio del Presidential Fitness Test