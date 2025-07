WWE | Drew McIntyre bloccato nel Regno Unito l’aggiornamento prima di SummerSlam

Drew McIntyre della WWE ha fornito un aggiornamento sulla sua situazione di viaggio in vista di SummerSlam, lanciando anche una frecciatina a un collega che ha tentato di prendere il suo posto. Problemi con il passaporto per lo Scozzese. McIntyre si è trovato bloccato nel Regno Unito a causa di problemi con il passaporto, una situazione che ha messo in dubbio la sua partecipazione al tag team match di questo weekend. L’evento lo vedrebbe fare coppia con Logan Paul contro il musicista Jelly Roll e Randy Orton. La reazione di McIntyre sui social media. Lo Scozzese ha discusso la situazione sui social media, prendendosi gioco di The Miz per aver tentato di sostituirlo: “Beh, ho appena fatto un bell’allenamento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre bloccato nel Regno Unito, l’aggiornamento prima di SummerSlam

