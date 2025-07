WTA Montreal 2025 Swiatek sul velluto all’esordio Bene Pegula e Anisimova Bouchard termina la carriera

Si sono delineati i match degli ottavi di finale del WTA 1000 di Montreal. Comodo esordio nel torneo per Iga Swiatek, testa di serie numero due e che ha usufruito di un bye al primo turno. La polacca ha dominato contro la cinese Guo Hanyu, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-1 in poco meno di un’ora e un quarto di gioco. La vincitrice di Wimbledon affronterĂ ora la tedesca Eva Lys, che ha superato la russa Anastasija Pavluchenkova per 6-3 6-4. Anche la numero tre del seeding, l’americana Jessica Pegula, stacca il biglietto per gli ottavi di finale. La tennista statunitense ha sconfitto in due set la greca Maria Sakkari e adesso se la vedrĂ contro la lettone Anastasija Sevastova, che ha battuto la polacca Magda Linette in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

