WTA 1000 Toronto | Potenza Danese contro Cuore Italiano Tauson vs Bronzetti!

Il palcoscenico incandescente del WTA 1000 di Toronto è pronto ad accendersi con un primo turno che promette fuochi d’artificio: Clara Tauson contro Lucia Bronzetti. Mercoledì 30 luglio 2025, il cemento outdoor canadese vibrerĂ sotto i colpi di due stili agli antipodi, ma con la stessa fame di vittoria. Per entrambe le guerriere della racchetta, l’esordio nel Masters 1000 è una prova di forza, un banco di prova cruciale per scaldare i motori e lanciare la propria stagione. La tensione è palpabile: chi saprĂ imporsi in questa battaglia inaugurale? Clara Tauson, la freccia danese, è una vera e propria macchina da guerra, un uragano di potenza in campo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Lucia Bronzetti ci ha provato, ma stavolta la montagna era troppo alta. Il suo WTA 1000 di Montreal finisce al secondo turno, spazzata via dalla potenza glaciale di Clara Tauson: 6-1 6-2 in poco più di un'ora. I numeri sono lì a raccontare il dramma: sulla secon

WTA Montreal: Bronzetti nervosa, Tauson avanza senza problemi

WTA Montreal: Bronzetti, il cuore oltre l'ostacolo. Battuta Mandlik, ora la sfida a Tauson - Senza categoria | All'esordio nel Omnium Banque Nationale di Montreal, Lucia Bronzetti rimonta un set e due break di svantaggio contro la wild card Elizabeth Mandlik ...