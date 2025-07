World War Z | il finale originale del film e perché è stato cambiato

Il finale di World War Z ha subito alcune modifiche significative prima dell’uscita del film, con una conclusione drasticamente diversa da quella originariamente prevista per il blockbuster sugli zombie. Interpretato da Brad Pitt e uscito nel 2013 nel pieno della mania degli zombie a Hollywood, il film sembrava destinato al successo fino a quando non sono emerse notizie di importanti riprese aggiuntive. Ciononostante, quando il pubblico e la critica hanno visto World War Z, la maggior parte è rimasta piuttosto sorpresa nel constatare che il risultato finale era comunque un film di zombie di grande budget di buona qualità, che si è poi confermato come un solido successo al botteghino. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Pentathlon, World Cup: Mercuri e Tognetti in finale a Pazardzhik - Aurora Tognetti (Carabinieri) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) sono in finale nella tappa di World Cup di pentathlon moderno in scena a Pazardzhik, in Bulgaria.

Ginnastica artistica, Castellaro e Villa in finale nella World Challenge Cup - Gli italiani si sono distinti nella prima giornata di qualificazioni della seconda tappa della World Challenge Cup, la seconda competizione internazionale itinerante di ginnastica artistica che ha fatto tappa a Koper (Slovenia).

