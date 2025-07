WII GC Snes9x GX 4.57 | L’Emulatore SNES per Wii e GameCube

Snes9x GX ¬†√® un emulatore per¬† Super Nintendo Super Famicom ¬†sviluppato per¬† Nintendo Wii e GameCube. Basato sul celebre¬† Snes9x ¬†( www.snes9x.com ), questa versione ottimizzata offre un‚Äôesperienza di gioco fluida e ricca di funzionalit√†. Essendo un‚Äôapplicazione¬† homebrew, per utilizzarlo √® necessario poter eseguire codice non firmato sulla propria Wii. Per iniziare con l‚Äôhomebrew, il sito di riferimento √®¬† WiiBrew ¬†( www.wiibrew.org ). Nightly Builds. Scarica le ultime versioni dal¬† continuous integration: Piattaforma Stato Build Download Wii Wii U Build Status Emulatore GameCube Build Status Emulatore Funzionalit√†. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

