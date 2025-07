WII GC FCE Ultra GX 3.56 | L’Emulatore NES per Wii e GameCube

Se sei un appassionato di retrogaming e possiedi una Wii o un GameCube, FCE Ultra GX 3.5.6  è l’emulatore perfetto per rivivere i classici del Nintendo Entertainment System (NES) sulla tua console! Questa versione è un port modificato di FCE Ultra, ottimizzato per PC x86 (WindowsLinux) e adattato per funzionare su Wii e GameCube. Con supporto a controller moderni, salvataggi automatici e una vasta compatibilitĂ con le ROM, FCE Ultra GX offre un’esperienza di gioco fluida e personalizzabile. Nightly Builds. Scarica le ultime versioni direttamente dai build automatizzati: Nome Stato File FCE Ultra GX WiiWii U Build Status Scarica Emulatore FCE Ultra GX GameCube Build Status Scarica Emulatore FunzionalitĂ . 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

