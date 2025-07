WhatsApp l’Antitrust e il controllo delle interfacce

Il procedimento del AGCOM sull’integrazione di funzionalitĂ AI nell’interfaccia della piattaforma di chat arriva in ritardo e non coglie il reale problema. Ecco perchĂ©. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - WhatsApp, l’Antitrust e il controllo delle interfacce

Maxi multa dell’Antitrust Ue a Glovo e Delivery Hero: così comunicavano su Whatsapp per spartirsi il mercato e non rubarsi i dipendenti - L’antitrust dell’Unione europea ha multato Delivery Hero e Glovo, due dei principali colossi delle consegne di cibo a domicilio, per 329 milioni di euro.

