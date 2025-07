West Nile virus | donatore asintomatico positivo in Salento Prevenzione

Di seguito il comunicato: Il sistema di sorveglianza per prevenire la diffusione del virus del Nilo Occidentale (West Nile Virus) opera a pieno regime e ha individuato un donatore asintomatico positivo al virus. Il riscontro √® avvenuto grazie all‚Äôesecuzione del test NAT (Nucleic Acid Test), eseguito prima di ogni donazione nella provincia di Lecce, in grado di rilevare frammenti di materiale genetico (DNA o RNA) di un virus nel sangue. Teniamo a evidenziare che tutti i Centri trasfusionali di ASL Lecce, grazie proprio all‚Äôesecuzione del NAT test, garantiscono donazioni sicure e in grado di riscontrare la presenza del virus. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

