West Nile tutte le fake news sulle zanzare | dal sangue dolce che le attrae alle luci spente per allontanarle fino alla citronella e i pipistrelli

Zanzare sempre più temute, presenti ormai molti mesi l'anno ma super attive d'estate, con un corredo di rischi per la salute come dimostrano i focolai? ormai ciclici?. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - West Nile, tutte le fake news sulle zanzare: dal "sangue dolce" che le attrae alle luci spente per allontanarle, fino alla citronella e i pipistrelli

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

Caldo, arrivano le zanzare: «Sono più attive e pericolose». Dalla dengue al West Nile, cosa si rischia e come prevenirle - Arriva il caldo, e con esso le zanzare, incubo di chi fa fatica a dormire e il cui ronzio rovina il sonno di milioni di italiani, oltre a portare rischi di malattie e virus.

Trasimeno, al via i trattamenti larvicidi contro le zanzare: obiettivo contenere il West Nile virus - Sono iniziati martedì scorso, 10 giugno, i trattamenti larvicidi per il contenimento degli insetti nell’area del Lago Trasimeno.

West Nile, come proteggersi dalle zanzare: i consigli degli esperti per evitare che la casa diventi il «perfetto luogo di riproduzione» - Non servono paludi lontane o foreste tropicali: per far nascere una zanzara può bastare un tappo di bottiglia con dell'acqua stagnante. Secondo msn.com

West Nile, come difendersi dalle zanzare? Pregliasco: «Repellenti, niente dopobarba e rinunciate agli abiti dai colori sgargianti» - «I numeri dei casi di West Nile sono in linea con quelli registrati negli anni passati. Lo riporta ilmessaggero.it