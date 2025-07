West Nile tre nuovi casi in provincia di Latina I contagi salgono a 61 nel Lazio

Tre nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore e 57 totali nella provincia di Latina. Questo il quadro aggiornato sulla diffusione del virus West Nile nel territorio pontino.Le novità sono state rese note dalla Regione Lazio la quale ha dato comunicazione dei tre nuovi contagi; una delle persone. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

West Nile, primi casi in provincia di Foggia: colpiti animali da allevamento a Siponto Vai su X

Gli ultimi casi di West Nile in Campania fanno alzare la soglia di attenzione dell'Asl di Caserta sull'area ad est della provincia, quasi al confine con il beneventano e il napoletano. Non c'è ancora un cluster, ma sono in corso indagini epidemiologiche, così com Vai su Facebook

West Nile, nuovi casi in Italia. Limitazioni su donazioni sangue ma niente allarmismi; West Nile, 2 casi in Lombardia. Melazzini: situazione sotto controllo; West Nile a Colico, primo caso alle porte della provincia di Sondrio.

Sospetto caso di West Nile al "Moscati" di Avellino - Un ultrattantenne è stato ricoverato all'ospedale "Moscati" di Avellino per sospetta infezione da West Nile. Da ansa.it

West Nile, in Italia 89 casi da inizio anno: 57 in più in 1 settimana - 'Salgono a 89 in Italia i casi confermati di infezione da West Nile virus (Wnv) nell'uomo' secondo il bollettino pubblicato oggi dall'Istituto superiore di sanità. adnkronos.com scrive