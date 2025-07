West Nile rischio pandemia | il picco arriverà a Ferragosto

Il terzo bollettino della sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità , pubblicato oggi, parla di 89 casi in Italia confermati di infezione da West Nile Virus nell’uomo con nove decessi Continuano a crescere le infezioni da virus West Nile e in Italia i morti accertati per contagio salgono a quota nove. Le ultime vittime si sono purtroppo registrate ieri nel casertano: un uomo di 73 anni con malattie pregresse è deceduto nell’ospedale del capoluogo dove era ricoverato e un 76enne ospite di una residenza sanitaria a Grazzanise, anch’egli con un quadro clinico già compromesso. Cresce l’allarme in tutta Italia anche perchè secondo gli esperti il picco deve ancora arrivare. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - West Nile, rischio pandemia: il picco arriverà a Ferragosto

In questa notizia si parla di: west - nile - rischio - pandemia

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

? ATTENZIONE – ALLERTA SANITARIA NAZIONALE? È stata firmata dal Sindaco Montefusco l’ORDINANZA SINDACALE URGENTE N. 17/2025 per la PREVENZIONE del WEST NILE VIRUS, trasmesso da alcune specie di zanzare. Il rischio è concreto e Vai su Facebook

West Nile, 9 vittime in Italia. L'esperto: I casi aumenteranno; Non è il nuovo Covid, la West Nile si combatte limitando la crisi climatica; West Nile, quali sono le aree a rischio in Italia e dove sono previste le disinfestazioni.

West Nile, 9 vittime in Italia. L'esperto: "I casi aumenteranno" - Antonello Maruotti, ordinario statistica università Lumsa: "La curva crescerà fino a fine agosto per poi scendere rapidamente" ... msn.com scrive

West Nile, altre due vittime: «Sono tutti pazienti fragili» - West Nile, si registrano altri due decessi in Campania che portano a cinque il triste conteggio dell'infezione trasmessa dalla zanzara comune nel 2025 su circa 30 infezioni finora ... Come scrive ilmattino.it