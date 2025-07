Il terzo bollettino della sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità, pubblicato oggi, parla di 89 caso in Italia confermati di infezione da West Nile Virus nell’uomo con nove decessi Continuano a crescere le infezioni da virus West Nile e in Italia i morti accertati per contagio salgono a quota nove. Le ultime vittime si sono purtroppo registrate ieri nel casertano: un uomo di 73 anni con malattie pregresse è deceduto nell’ospedale del capoluogo dove era ricoverato e un 76enne ospite di una residenza sanitaria a Grazzanise, anch’egli con un quadro clinico già compromesso. Cresce l’0allarme in tutta Italia anche perchè secondo gli esperti il picco deve ancora arrivare. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - West Nile, rischio pandemi: il picco arriverà a Ferragosto