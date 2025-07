West Nile nuovi casi in Italia Limitazioni su donazioni sangue ma niente allarmismi

Continua a salire il bilancio delle persone contagiate dal virus West Nile in Italia. Si registrano nuovi casi in Lombardia (una donna di 38 anni a Milano e una 66enne a Pavia che è stata ricoverata), Campania (dove due persone sono risultate positive al virus, di cui una in gravi condizioni) e Lazio, dove le positività ammontano a 12 e dove dalla Regione è arrivata un'ordinanza urgente per bloccare la diffusione del virus. Da inizio anno le vittime sono nove: una in Piemonte, cinque in Campania e tre nel Lazio. Sono intanto scattate le bonifiche sul territorio in varie parti d'Italia e anche le misure di prevenzione rispetto alle donazioni di sangue, possibile - sia pur rara - via di contagio: in una trentina di province è stato deciso lo stop temporaneo alle donazioni o l'esecuzione di uno specifico test sui donatori. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - West Nile, nuovi casi in Italia. Limitazioni su donazioni sangue ma niente allarmismi

West Nile, sei morti in Italia. Ma i casi reali sono molti di più. Il virus del Nilo Occidentale è ormai endemico nel nostro Paese. Trasportato dagli uccelli migratori e trasmesso da zanzare comuni come la Culex pipiens, è silenzioso, subdolo, spesso invisibile. Il vi

West Nile, 7 vittime in Italia. L'esperto: "I casi aumenteranno"

